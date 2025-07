Das türkische Außenministerium hat eine „rasche“ Aufklärung der Mordserie an vier Muslimen in der US-Stadt Albuquerque gefordert. „Wir erwarten von den zuständigen Behörden in den USA, dass sie alle notwendigen Ermittlungen gewissenhaft durchführen“, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung vom Montag.

Das Außenministerium wies darauf hin, dass laut der US-Polizei die Morde miteinander in Verbindung stehen könnten. Die Täter müssten unverzüglich ermittelt und vor Gericht gestellt werden.

US-Präsident versichert Muslimen BeistandIndes versicherte US-Präsident Joe Biden den Angehörigen der Glaubensgemeinschaft seinen Beistand. „Ich bin erbost und traurig über die grausame Ermordung von vier muslimischen Männern in Albuquerque“, schrieb Biden am Sonntag auf Twitter. „Während wir auf eine umfassende Untersuchung warten, sind meine Gebete bei den Familien der Opfer, und meine Regierung steht fest an der Seite der muslimischen Gemeinschaft.“

Die Polizei in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico hatte am Samstagabend mitgeteilt, dass sie einen Mord an einem muslimischen Mann untersucht, der möglicherweise in Verbindung mit drei ähnlichen Taten in der Stadt stehe. In allen vier Fällen aus den vergangenen neun Monaten habe es sich bei den Ermordeten um muslimische Männer aus Südasien gehandelt. Die Bundespolizei FBI unterstütze die örtliche Polizei bei den Ermittlungen.

