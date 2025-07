Die Ausfuhren von Getreidefrachtern aus ukrainischen Häfen laufen in vollem Gang weiter. Seit der Unterzeichnung des Istanbuler Getreide-Abkommens verließen zehn Frachtschiffe mit rund 305.000 Tonnen an Lebensmitteln ukrainische Häfen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag berichtete.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Getreideausfuhren. „Bis jetzt konnten wir das Abkommen ohne größere Probleme umsetzen“, erklärte er am Montag in Ankara. Mit dem Abkommen habe Türkiye angesichts einer drohenden Nahrungsmittelkrise zur Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln beigetragen.

Das Getreide-Abkommen zwischen Russland und der Ukraine war Ende Juli in Istanbul unterzeichnet worden. Darin wird die Wiederaufnahme von ukrainischen Getreideexporten über das Schwarze Meer festgelegt. Die Vereinten Nationen und Türkiye traten dabei als Vermittler auf.

Mehr dazu: Vier weitere Getreidefrachter verlassen ukrainische Häfen