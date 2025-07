Das türkische Umweltministerium wertet die am 1. Januar 2019 eingeführte Gebühr für Plastiktüten als vollen Erfolg. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete, konnten damit nach Angaben des Ministeriums bislang rund 3,8 Milliarden Lira an Rohstoffimporten eingespart und zudem die Umwelt geschont werden.

Vor 2019 lag demnach die Produktion von Plastiktüten in Türkiye bei etwa 35 Milliarden Stück pro Jahr, während eine Person durchschnittlich 440 Plastiktüten pro Jahr verbrauchte.

Die im Januar 2019 eingeführte Gebühr habe die Verwendung von Plastiktüten im Land um rund 65 Prozent reduziert. Mit der Regelung seien außerdem die Entstehung von 550.000 Tonnen Plastikmüll verhindert sowie 22.746 Tonnen Treibhausgasemissionen vermieden worden.