Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht auf 7,5 Prozent zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. „Leicht dämpfend wirkten sich seit Juni 2022 zwei Maßnahmen des Entlastungspakets auf die Gesamtteuerung aus: das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Im Juli 2022 wurde zudem die EEG-Umlage abgeschafft“, erklärte der Präsident des Bundesamtes, Georg Thiel.

Die Inflationsrate bleibe aber auf hohem Niveau, betonte er. Im Juni hatte die Teuerung 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat betragen, im Mai waren es 7,9 Prozent. Gegenüber dem Juni 2022 stiegen die Verbraucherpreise im Juli den Angaben zufolge um 0,9 Prozent.

