Türkiyes Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Leistungen der türkischen Streitkräfte bei der Terrorbekämpfung gewürdigt. Die Landesgrenzen würden mit den „umfassendsten Maßnahmen“ in der Geschichte der Republik bewacht, sagte er am Dienstag bei der 13. Botschafter-Konferenz in Türkiye.

Die Sicherheit an den türkischen Grenzen liege auf einem „Weltklasse-Niveau“. „Wir wollen unsere Bürger und unser Land beschützen“, betonte der Minister weiter.

Akar lobte auch den Kampf der türkischen Streitkräfte gegen die Terrororganisation Daesh. Türkiye verfüge über das einzige Militär, das sich im unmittelbaren Kampf gegen die Terrorgruppe befinde. Überdies kritisierte der Verteidigungsminister die Zusammenarbeit von „Partnerstaaten“ mit der PKK und YPG. Beide seien Terrororganisationen, unterstrich er.

