Hunderttausende Syrer im Irak können wegen der Präsenz der Terrororganisation YPG/PKK in Syrien nicht in ihre Heimat zurückkehren. Gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu beklagten Geflüchtete aus den Flüchtlingslagern in den irakischen Provinzen Duhok und Erbil, dass sie seit Jahren im Irak feststeckten.

Alleine innerhalb der Grenzen der Stadt Duhok gibt es etwa 20 Flüchtlingslager. Shivan Ali, der aus Qamishli im Nordosten Syriens stammt, lebt nach eigenen Angaben seit elf Jahren in einem der Lager. Wegen YPG/PKK-Terroristen könne er nicht in sein Land zurückkehren.

Die Geflüchteten in diesen Lagern haben laut Ali bereits ihre Hoffnung verloren. Dennoch wünschten sie sich sehnlichst eine Rückkehr in ihre Heimat. „Das Leben dort ist sehr schwierig geworden, die Bedingungen sind sehr hart. Wenn in Syrien öffentliche Ordnung herrscht und wir davon überzeugt sind, dass wir in Sicherheit sind, wollen wir zurückkehren“, so der Syrer.

Ein anderer syrischer Flüchtling, Iyad Hasan, beklagt sich ebenfalls über die Zustände im Bürgerkriegsland. Dort gehörten im Moment Chaos, Terroranschläge, Konflikte und Verwirrung zum Alltag.

Angst vor der PKK/YPG verhindert RückkehrDen Rückkehrern drohe im Norden Syriens außerdem eine Entführung durch die PKK/YPG: „Syrische Flüchtlinge in der Region haben Angst, wegen der PKK zurückzukehren. Die jungen Menschen werden in Syrien zwangsbewaffnet und zum Kämpfen gezwungen.“ Solange diese Zustände dort herrschten, denke Hasan an keine Rückkehr. Er wolle sogar seine Eltern ins Lager holen, statt sie im Norden Syriens in Gefahr zu wissen.

Mohammad Ali, ein weiterer Flüchtling, betont, dass ihre Lage schlecht sei. Sie fühlten sich im Stich gelassen. „Die internationalen Organisationen haben die Hilfe eingestellt. Früher brachten sie Lebensmittelpakete, jetzt geben sie auch diese nicht mehr“, beschwert sich Ali.

Die PKK wird unter anderem in Türkiye, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie wird in Türkiye für den Tod von rund 40.000 Mensch verantwortlich gemacht. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK und agiert auch unter der Bezeichnung SDF. Sie wird von den USA und anderen westlichen Staaten unterstützt.