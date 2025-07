Der türkische Hörbuchanbieter Dinlebi hat seinen Betrieb in Deutschland aufgenommen und will frischen Wind in die hiesige Hörbuchbranche bringen. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Bookwire nahm die Dinlebi-App mehr als 100.000 deutsch- und englischsprachige Angebote ins Programm. Die Plattform bietet Neukunden eine siebentägige Gratis-Testphase an. Zur Auswahl stehen unbegrenzte Pakete in Form von Monats- und Jahresabos.

Nutzer in Deutschland sollen mit deutsch-, englisch- und türkischsprachigen Inhalten bedient werden, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. In Kürze soll zudem ein spanischsprachiges Angebot in der App verfügbar sein.

Mit einer Reihe von Extrafunktionen will sich Dinlebi von der Konkurrenz abheben. So haben Nutzer unter anderem die Möglichkeit, Sprachnotizen zu Büchern aufzunehmen. Zudem sollen Umgebungsgeräusche wie Meeresrauschen oder Regen im Hintergrund abspielbar sein.

Der Mitbegründer von Dinlebi, Ahmet Yaman, hatte die Expansionspläne und Sprachoptionen des jungen Unternehmens als einen sehr wichtigen Schritt bezeichnet. Doch der Hauptfokus liege nach wie vor auf Türkiye.