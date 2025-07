Gedenken an Eren Bülbül

Am 11. August 2017 wurde Eren Bülbül im Alter von nur 15 Jahren von der Terrororganisation PKK getötet, als er türkischen Gendarmeriekräften das Versteck der Terroristen in der Gemeinde Maçka zeigen wollte.Auch fünf Jahre nach dem Ereignis gedenken Bürger und Politiker dem Schüler und erinnern an seinen couragierten Einsatz gegen den Terror.