Die türkische Spieleindustrie feierte 2020 mit dem 1,8-Milliarden-Dollar-Deal von Peak Games den ersten großen Meilenstein der Branche. Laut Game Factory-Manager Erdal Sarı wäre es keine Überraschung, wenn sich dieses Jahr ein weiteres Start-up der Branche zum sogenannten Einhorn entwickeln würde. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag betonte der COO des Inkubationszentrums für Spieleentwickler, dass solche Übernahmen den Erfolg der türkischen Spieleindustrie beflügeln werden.

Die Investitionen sorgten für einen Geldzufluss von Hunderten von Millionen Dollar. „Die übernommenen Unternehmen sind weiterhin in Türkiye tätig und schaffen in unserem Land Arbeitsplätze. Mit anderen Worten: Solche Übernahmen sind für das beschleunigte Wachstum des Sektors von enormer Bedeutung.“

Die Mission von Game Factory sei es deshalb, qualifizierte Arbeitskräfte für die Gaming-Unternehmen zu gewinnen. Seit Ende 2020 sei das Inkubationszentrum zudem der weltweit erste und bisher einzige Partner von Google im Gaming-Bereich. In Zusammenarbeit mit Google böte Game Factory äußerst erfolgreiche Beschleunigungsprogramme für die Branche an. Innerhalb von drei Jahren habe Game Factory mehr als 5000 Menschen und mehr als 70 Spielestudios in den Sektor verholfen.

Pandemie brachte viele Menschen zum GamingEinen Teil ihres Erfolges verdankt die türkische Spieleindustrie laut Sarı der Corona-Pandemie: „Mit der Pandemie begannen viele Menschen, mehr zu spielen. Die Zahl der Spieler in Türkiye lag 2018 bei 30 Millionen. 2021 stieg diese Zahl auf 42 Millionen an. Heute spielt fast jeder zweite Mensch in Türkiye Spiele.“ Junge Gamer interessierten sich oft auch an der Produktion von Spielen. So hätten die türkische Spieleproduktion und die Anzahl der Investitionen mit der Zeit zugenommen.

Das sei für das Land aus wirtschaftlicher Sicht sehr sinnvoll. „Damit sich die Wirtschaft des Landes verbessern kann, müssen wir mehr in wertschöpfende Produktionen wie Spiele und Technologie investieren“​, erklärte Sarı. Der Milliarden Dollar schwere Spielemarkt ist daher für viele Start-ups und Investoren attraktiv. Derzeit gebe es in Türkiye etwa 3000 Spielestudios - mehr als in vielen Ländern zusammen. Angesichts dieser Tatsachen wäre es laut Sarı wenig verwunderlich, wenn bis Ende des Jahres ein weiteres türkisches Spieleunternehmen eine Milliarden-Investition oder Übernahme erzielen würde.