Das türkische Energieministerium hat der Erdölgesellschaft TPAO Lizenzen für die Erschließung weiterer Erdölfeldern erteilt. Dabei handelt es sich um zwei Felder innerhalb der Provinzgrenzen von Siirt, Şırnak und Şanlıurfa, wie aus dem Amtsblatt vom Donnerstag hervorgeht. Demnach bekam TPAO fünfjährige Lizenzen für eine Fläche von über 20.000 Hektar.

Bereits am Sonntag hatte das öffentliche Mineralöl-Unternehmen Lizenzen für Ölexploration in fünf Gebieten erhalten. Drei davon befinden sich in der Provinz Antalya, ein Feld liegt in Manisa und ein weiteres an der Grenze zwischen Kahramanmaraş und Gaziantep.