Die türkischen Zyprer begrüßen das Auslaufen des Bohrschiffs „Abdülhamid Han“. „Wir sind aufgeregt, stolz und glücklich, dass die ‚Abdulhamid Han‘ sich an den Explorationsaktivitäten in der Blauen Heimat (türkischen Hoheitsgewässern) beteiligt“, erklärte der Ministerpräsident der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Ünal Üstel, am Donnerstag.

Üstel wies darauf hin, dass Türkiye die Rechte und Interessen der TRNZ auf allen Ebenen als seine eigenen Interessen betrachte. Mit dem neuen Bohrschiff werde sich das Kräftegleichgewicht in der Region erheblich verändern.

Das mache sich bereits an der starken Symbolik der Schiffe bemerkbar. Die weiteren Schiffe zur Begleitung der „Abdülhamid Han“ seien allesamt nach den drei Söhnen des Brigadegenerals Nihat İlhan benannt, dessen Familie am 24. Dezember 1963 von der griechisch-zypriotischen Terrororganisation EOKA auf Zypern getötet wurde.

Laut Üstel ist die TRNZ-Regierung zuversichtlich, dass die „Abdülhamid Han“ die Rechte Nordzyperns zusammen mit jenen von Türkiye im östlichen Mittelmeer erheblich verstärken werde. Dabei wies er auch die Einwände der griechischen Zyprer zurück und erklärte, dass die Explorationen in türkischen und türkisch-zyprischen Gewässern stattfinde.

