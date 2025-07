Unbekannte haben in Berlin Hakenkreuze in dutzende Autos geritzt. Von Donnerstag bis Freitagabend seien 81 Fälle im Ortsteil Niederschöneweide bekanntgeworden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei ermittelt

Einer Sprecherin zufolge geht die Polizei von einem Anstieg der Fälle aus. Der Hintergrund ist demnach nicht bekannt. „Es geht um Sachbeschädigung und um das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen“, so die Sprecherin.

Mehr dazu: Rund 100 Berliner Polizisten unter Rechtsextremismus-Verdacht