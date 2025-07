Das türkische Kommunikationsamt will mit einer Reihe an Podiumsgesprächen in zwölf Ländern auf die Notwendigkeit einer Reform des UN-Sicherheitsrats aufmerksam machen. In einer Amtsmitteilung vom Sonntag erklärte Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun, dass er mit einem großen internationalen Interesse für die Panelreihe rechne.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan pocht bereits seit langem auf eine umfassende Reform der UN. Der diesbezüglichen Politik von Türkiye werde auch international viel Beachtung geschenkt, hielt Altun fest.

Am Dienstag soll die erste der anstehenden zwölf Podiumsgespräche in Frankreich stattfinden. Auch Deutschland ist auf der Liste der Veranstaltungsorte.