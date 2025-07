Ex-US-Präsident Donald Trump soll während seiner Amtszeit der Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel in einem geheimen Schreiben zugestimmt haben. Wie die „Jerusalemer Post“ am Sonntag berichtete, geht das aus einem Brief an den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hervor. Demnach erhielt Netanjahu den Brief nur zwei Tage bevor Trump seinem umstrittenen Nahost-Plan veröffentlichte, in dem er Jerusalem als „ungeteilte Hauptstadt Israels“ definiert.

Laut der „Jerusalem Post“ heißt es in dem dreiseitigen Schreiben vom 26. Januar 2020: „Israel könnte seine Souveränität auf Teile des Westjordanlandes ausdehnen, wenn Netanjahu einem palästinensischen Staat in dem verbleibenden Gebiet zustimmt.“

In dem Nahost-Plan von Trump wird zudem ein entmilitarisierter palästinensischer Staat aus einzelnen voneinander getrennten vorgeschlagen. Diese sollten durch Brücken und Tunnel miteinander verbunden werden.Auf Israel entfallen 30 bis 40 Prozent des Westjordanlandes, einschließlich Ostjerusalem.

Gegen das Vorhaben waren weltweit Proteste laut geworden. Netanjahu gab dem internationalen Druck schließlich nach und verschob seine Annexionspläne.