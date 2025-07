Der türkische Nachrichtendienst MIT (Milli Istihbarat Teşkilatı) hat das hochrangige PKK-Mitglied Muhsin Yağan „neutralisiert“. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag mit Verweis auf Informationen aus Sicherheitskreisen.

Demnach hatte sich Yağan bereits in den 1990er Jahren der Terrororganisation angeschlossen. Zuletzt sei er seit 2020 der PKK-Regionalverantwortliche für die Region Kamischli gewesen. Davor habe er weitere hochrangige Positionen innerhalb des terroristischen Netzwerks innegehabt.

Der türkische Nachrichtendienst setzt seine Operationen in der Region seit einiger Zeit fort. Zuletzt war am 6. August das iranischstämmige hochrangige PKK-Mitglied Yusif Mehmud Rebani in Syrien getötet worden.

