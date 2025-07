Mehr Gas aus Norwegen ausgeschlossen

Am Montag kam es in Oslo zu einem Treffen zwischen dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre und Bundeskanzler Olaf Scholz. Norwegen sei kurzfristig nicht in der Lage, seine bereits gesteigerten Gas-Lieferungen nach Deutschland zu erhöhen, sagte Støre. Das Land habe seit Beginn des Ukraine-Krieges schon knapp zehn Prozent mehr Gas nach Deutschland exportiert. Für eine höhere Produktion müssten neue Gasvorkommen erschlossen werden.