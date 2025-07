Türkiye und Israel nehmen wieder vollständige diplomatische Beziehungen auf. Die beiden Länder wollen nun Botschafter ernennen, wie der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Mittwoch in Ankara ankündigte. Der türkische Außenminister betonte aber zugleich, dass Ankara die palästinensische Frage nicht aufgeben werde. Bereits während seines Treffens mit seinem damaligen Amtskollegen Yair Lapid im Juni in Ankara hatte Çavuşoğlu diesen Schritt signalisiert.

Der aktuell als israelischer Ministerpräsident fungierende Lapid sagte seinerseits: „Die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Türkiye ist ein wichtiger Faktor für die regionale Stabilität und eine sehr wichtige wirtschaftliche Nachricht für die Bürger Israels.“

Beide Seiten hatten im März bei einem Türkiye-Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog die Wiederbelebung ihrer bilateralen Beziehungen beschlossen. Das Verhältnis zwischen Ankara und Tel Aviv war seit 2010 äußerst angespannt. Damals hatten israelische Einsatzkräfte ein türkisches Schiff einer Hilfsflotte für den Gazastreifen gestürmt und zehn Aktivisten getötet. Israel entschuldigte sich später für den Angriff und zahlte eine Entschädigung an die Familien der Opfer.