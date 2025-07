Türkische Drohnen haben einen „neuen Trend“ in der Verteidigung eingeläutet. Das erklärte Ungarns Technologieminister Laszlo Palkovics am Montag in Ankara, wo er sich mit seinem türkischen Amtskollegen Mustafa Varank getroffen hatte. Dies habe auch sein Land erkannt, weshalb bei seinem Treffen mit Varank auch Kooperationsmöglichkeiten in diesem Bereich besprochen worden seien.

„Die ungarische Armee hat bereits beschlossen, türkische Militärkomponenten zu kaufen“, sagte Palkovics. Ungarn werde einen Vertrag mit einem der führenden türkischen Hersteller von gepanzerten Transportwagen abschließen. Dabei bestehe auch die Möglichkeit, die Produktion in Ungarn aufzunehmen.

In Bezug auf das zwischen Türkiye, Serbien, Bulgarien und Ungarn unterzeichnete Eisenbahnabkommen betonte Palkovics, dass es darauf abziele, den Anteil der Länder am Eisenbahnhandel zwischen China und Europa zu erhöhen.

Aufgrund des Ukraine-Krieges könnte die Bahnstrecke China-Europa über Türkiye statt über Russland erfolgen, schlug der ungarische Technologieminister vor: „Züge aus China könnten durch den Bosporus-Tunnel in Istanbul nach Bulgarien, Serbien und Ungarn im Zentrum Europas fahren“, so Palkovics.