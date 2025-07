Nach dem Auftauchen eines privaten Partyvideos steht Finnlands Regierungschefin Sanna Marin in ihrer Heimat in der Kritik. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur STT vom Freitag feierte die Ministerpräsidentin kurz nach ihrem Urlaub an einem Abend ausgelassen mit ihren Freunden und trank Alkohol. „Das bedeutet, dass es keine Vertretung gab, die ihre Aufgaben übernahm“, schrieb STT. Marin hat den Zeitpunkt der Party aber nicht bestätigt.

Marin hatte das Video am Donnerstag mit der Begründung verteidigt, sie habe einen Abend mit ihren Freunden verbracht und nichts Verbotenes getan. „Ich möchte zeigen, dass es gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Leben sind, die Jobs wie diesen machen“, sagte sie. Sie habe getanzt, gesungen und Party gemacht - „komplett legale Dinge“, fügte sie hinzu. Gleichzeitig bestritt Marin, Drogen genommen zu haben oder Zeugin des Drogenkonsums anderer geworden zu sein.

Teile der Opposition und Mitglied ihrer Koalition fordern DrogentestTeile der Opposition und ein Mitglied ihrer Koalition hatten die 36-Jährige aufgefordert, sich einem Drogentest zu unterziehen. Parteifreunde stärkten ihr dagegen den Rücken. In der Bevölkerung sind die Meinungen über Marins Freizeitverhalten geteilt.

Marin ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren die jüngste Regierungschefin der Welt. Sie war bereits vor Auftauchen des Videos wegen in ihrem Amtssitz abgehaltener Partys unter Beschuss geraten.

Im Dezember 2021 war bekannt geworden, dass Marin eine Nacht lang durchgetanzt hatte, obwohl sie Kontaktperson eines positiv auf Covid-19 getesteten Menschen war. Laut einer damaligen Umfrage im Auftrag des finnischen Fernsehsenders MTV3 waren zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass Marins Party-Ausflug „ein schwerer Fehler“ gewesen sei.