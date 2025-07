Türkische Exporteure sind erfreut über die hohe Nachfrage nach Obst und Gemüse. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte der Präsident der Vereinigung der Mittelmeer-Exporteure von Frischobst und Gemüse (AKIB), Ferhat Gürüz, dass die türkischen Exporte von Frischobst und Gemüse erneut gewachsen seien und im Juli einen Wert von 155,2 Millionen Dollar erreicht hätten. Bemerkenswerte Ausfuhrzuwächse habe es nach Russland, Israel, Österreich und Saudi-Arabien gegeben.

„In der Liste der Länder, in die wir am meisten exportiert haben, stand Russland mit einem Anstieg von 52 Prozent und 83,1 Mio. Dollar an erster Stelle“, so der AKIB-Präsident. Es folgten Deutschland mit 28,2 Millionen Dollar und der Irak mit 4,3 Millionen Dollar.

Insbesondere die Nachfrage nach türkischen Pilzen, Birnen und Aprikosen sei im Juli gestiegen. „Im siebten Monat des Jahres hat unser Sektor vor allem Pfirsiche, Kirschen und Aprikosen exportiert. Bei Pfirsichen erzielten wir Deviseneinnahmen in Höhe von 41 Mio. Dollar bei einem Anstieg von 53 Prozent und bei Aprikosen in Höhe von 26 Mio. Dollar bei einem Anstieg von 82 Prozent.“ Die Nachfrage nach Kirschen und Weichseln sei jedoch trotz Einnahmen in Höhe von 34 Millionen Dollar um 45 Prozent zurückgegangen, stellte Gürüz fest.