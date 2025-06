Am Samstag haben sich mehrere Zehntausend Menschen am Platz der Republik, direkt vor dem Deutschen Bundestag, versammelt. Unter dem Motto #United4Gaza forderten sie ein sofortiges Ende der humanitären Blockade im Gazastreifen, die Umsetzung der internationalen Haftbefehle gegen israelische Regierungsmitglieder sowie die Entkriminalisierung palästinasolidarischer Stimmen in Deutschland.