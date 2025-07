Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich bei seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda für die „Unterstützung seiner Reise in die Ukraine“ bedankt. Das Telefongespräch mit Duda habe nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und UN-Generalsekretär Antonio Guterres stattgefunden, sagte Erdoğan. Das Trio habe „Gespräche geführt, die hoffentlich zum Friedensprozess in der Ukraine beitragen werden“, teilte die türkische Kommunikationsdirektion am Donnerstag mit.

Da der ukrainische Luftraum wegen des andauernden Krieges gesperrt ist, erfolgte die Reise des türkischen Präsidenten teilweise über Polen. Erdoğan reiste zu den Gesprächen nach Lwiw. Die Stadt befindet sich im Westen der Ukraine nahe der polnischen Grenze.

Duda beglückwünschte Erdoğan zu seiner „konstruktiven Rolle und seinen Bemühungen um eine Lösung der russisch-ukrainischen Krise sowie zu seinem Beitrag zum Getreideexportabkommen“, hieß es in der Erklärung der Direktion. Duda habe zudem Erdoğan auch zu Gesprächen nach Polen eingeladen.