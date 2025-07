Die türkischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit Samstagmorgen 15 weitere PKK/YPG-Terroristen „neutralisiert“. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte am Samstag und am Sonntag Einzelheiten zu den Einsätzen mit.

In den durch die Operation „Schutzschild Euphrat“ befreiten Gebieten im Norden Syriens wurden demnach elf PKK/YPG-Terroristen „außer Gefecht gesetzt“. Diese hätten zuvor mit ihren Angriffen „den Frieden und die Sicherheit“ in der Region in Gefahr gebracht.

In der ehemaligen Operationszone „Friedensquelle“ im Norden Syriens und des Irak seien jeweils zwei weitere PKK-Terroristen „außer Gefecht gesetzt“ worden, teilte das Ministerium mit.

Mehr dazu: Augsburg: Farbangriff auf türkischen Verein durch PKK-Anhänger