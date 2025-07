Der zwischen Türkiye, Finnland und Schweden vereinbarte gemeinsame „Dialog- und Kooperationsmechanismus“ wird am 26. August erstmals umgesetzt. Das teilte das Büro des türkischen Präsidentensprechers, Ibrahim Kalın, am Freitag mit. Bei dem geplanten Dreier-Treffen in Finnland wird die türkische Delegation demnach von Kalın und dem stellvertretenden Außenminister Sedat Önal geführt. Es werden auch Vertreter des türkischen Nachrichtendienstes (MIT) und mehrerer Ministerien erwartet.

Finnland und Schweden hatten mit Türkiye Ende Juni in Madrid ein Memorandum unterzeichnet, um der NATO beizutreten. Darin machten die beiden nordischen Staaten Zugeständnisse gegenüber den Forderungen Ankaras bezüglich des Anti-Terror-Kampfes. Der im Memorandum formulierte Mechanismus soll kontrollieren, ob die vereinbarten Punkte umgesetzt werden.