Der AA-Sprecher Josef Hinterseher hat die jüngste Tötung von Al-Jazeera-Journalisten in Gaza nicht klar verurteilt. Bei der Pressekonferenz am Montag verwies er auf den Terror-Vorwurf der israelischen Armee.
„Rolle dieser Person als Journalist wird in Frage gestellt“ / TRT Deutsch
vor 7 Stunden
Bei der Pressekonferenz am Montag verwies er auf den Terror-Vorwurf der israelischen Armee. Nun müsse man zunächst auf eine weitere Erklärung Israels warten.