Kai Wegner verteidigt Israel-Flagge am Roten Rathaus

Berlins Bürgermeister Kai Wegner hat die Forderung der Linksfraktion in Berlin-Mitte, die Israel-Flagge am Roten Rathaus abzuhängen, zurückgewiesen. Die Linke solle sich mit ihrer „verstörenden Haltung zum Antisemitismus“ befassen, so Wegner auf X.