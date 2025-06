Zahlreiche Menschen haben am Samstag in Berlin-Kreuzberg gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza und die Angriffe im Westjordanland protestiert. Auch jüdische Bürger nahmen an der Kundgebung teil.

Die Demonstranten schwenkten Palästina-Flaggen und zeigten Plakate mit Aufschriften wie „Zionismus tötet“ und „Juden gegen Genozid“.