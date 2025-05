Unter dem Vollmond, auf einem bewaldeten Hügel in Lanjaron in Spanien findet eine einzigartige Versammlung statt. Muslime aus der ganzen Welt kommen zu einer Nacht des Gedenkens zusammen. Es ist ein milder Abend im Mai. Die Luft ist erfüllt von den Klängen einer Geige, Percussion und den zarten Saiten des Qanun, einem traditionellen nahöstlichen Instrument. Unter den von diesem Ensemble aufgeführten Melodien war eine, die tief in der Geschichte verwurzelt ist.