Frieden und Wohlstand in Syrien seien ein globales öffentliches Gut – das betonte der türkische Finanzminister Mehmet Şimşek am Mittwoch am Rande des Qatar Economic Forums 2025 im Gespräch mit TRT World.

Zudem hob Şimşek die Standortvorteile von Türkiye hervor und warb gezielt um internationale Investitionen.