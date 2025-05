Pro-palästinensische Studierende der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey haben am Montag eine Rede des ehemaligen israelischen Premierministers Naftali Bennett unterbrochen. Mit dieser Aktion protestierten die Friedensaktivisten gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza.

Auch in Massachusetts und New York fanden Proteste statt, die sich gegen Bennetts Besuch an der Harvard und der Columbia University richteten.