Ein Langstreckenflug der Air India mit Ziel London ist am Donnerstagmorgen wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad abgestürzt. An Bord des Fluges AI171 befanden sich laut ersten Angaben bis zu 242 Menschen. Das Flugzeug stürzte in einem dicht besiedelten Wohngebiet nahe Meghani Nagar ab. Augenzeugen berichten von einer Explosion, dichten Rauchwolken und brennenden Trümmern. Einsatzkräfte sind im Großeinsatz, zahlreiche Verletzte werden befürchtet. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch unklar – erste Spekulationen reichen von einem technischen Defekt bis hin zu einem Vogelschlag. Die indische Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen eingeleitet.