Israel hat iranische Atomanlagen in Natanz und Arak gezielt angegriffen. Das geht aus Aufnahmen hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Das israelische Militär gab an, die Kerndichtungsstruktur des Reaktors in Arak getroffen zu haben, die als Schlüsselkomponente für die Plutoniumproduktion gilt. Indes erklärten iranische Beamte im Staatsfernsehen, dass vor den Angriffen Evakuierungen vorgenommen wurden und weder Strahlungsrisiken noch Opfer gemeldet wurden.