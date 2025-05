Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich zufrieden über das Waffenstillstandsabkommen zwischen der Hamas und Israel geäußert und es als einen möglichen Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens in der Region bezeichnet.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung sagte Erdoğan, das Abkommen könne den Weg für „dauerhaften Frieden und Stabilität“ in der Region ebnen, wovon sowohl die „palästinensischen Brüder und Schwestern“ als auch die gesamte Menschheit profitieren würden.

Der türkische Staatschef zollte dem „heldenhaften Volk von Gaza“ Anerkennung und lobte ihren Mut, ihr Land und ihre Freiheiten gegen „Israels unrechtmäßige und unmenschliche Angriffe“ zu verteidigen.

„Türkiye hat seine palästinensischen Brüder und Schwestern in ihrem Kampf gegen die Unterdrückung nie im Stich gelassen“, erklärte Erdoğan und sagte weitere Unterstützung für die Wiederaufbaubemühungen in Gaza zu.

„Wir werden alle unsere Ressourcen mobilisieren, um Gaza zu helfen, seine Wunden zu heilen und wieder auf die Beine zu kommen.“

Der türkische Präsident gedachte auch der Menschen, die während des Konflikts in Gaza ihr Leben verloren haben, und schloss seine Erklärung mit einem Gebet für den Erfolg des Waffenstillstandsabkommens.

Türkiye hat während des gesamten Konflikts eine starke diplomatische Haltung eingenommen, indem es auf Israels Brutalität im Gazastreifen immer wieder aufmerksam machte und den Palästinensern gleichzeitig humanitäre Hilfe anbot.

Die Ankündigung des Waffenstillstands erfolgt am 467. Tag des israelischen Völkermords gegen den Gazastreifen.

Mehr als 11.000 Menschen werden vermisst, die Zerstörungen sind weit verbreitet und die humanitäre Krise hat viele ältere Menschen und Kinder das Leben gekostet - eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der letzten Zeit.