Palästina-Aktivisten der Gruppe „Indian People in Solidarity with Palestine“ haben am Montag vor einer McDonald’s-Filiale in Neu-Delhi gegen die Fast-Food-Kette protestiert. McDonald's war unter anderem wegen kostenloser Mahlzeiten für das israelische Militär mehrmals in die Kritik geraten.

Die Aktivisten kritisierten den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza und forderten ein Ende der Beziehungen Indiens zu Israel.