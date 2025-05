Die palästinensische Fotojournalistin Fatima Hassouna ist beim Cannes Filmfestival am Donnerstagabend geehrt worden.

Hassouna wurde am 16. April zusammen mit mehreren Familienmitgliedern durch einen israelischen Luftangriff auf ihr Haus in Gaza getötet.

Einen Tag zuvor hatte sie erfahren, dass sie zum Filmfestival in Frankreich eingeladen wurde - als Hauptfigur in dem Dokumentarfilm Put Your Soul on Your Palm and Walk der iranischen Filmemacherin Sepideh Farsi.