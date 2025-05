Israelis attackieren Christen an Grabeskirche

Israelische Besatzungstruppen haben am Karsamstag Christen rund um die Grabeskirche in Ostjerusalem angegriffen. Die Teilnehmerzahl in der Kirche war auf Anordnung der Behörden auf 2750 Personen begrenzt. Zudem wurde die Altstadt abgeriegelt.