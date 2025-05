Am 15. Januar 2025 wurde ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas bekannt gegeben. Ziel der Vereinbarung ist es, die Kämpfe in dem Gebiet dauerhaft zu beenden. Nach monatelangen Verhandlungen unter der Führung der USA, Katars und Ägyptens wurde der Waffenstillstand am 19. Januar 2024 offiziell.



Aber was genau sind die vereinbarten Bedingungen? Und was bedeutet das alles für die Zukunft Palästinas?