Im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 20 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden, als sie auf die Ausgabe von Hilfsgütern warteten. Israelische Soldaten hätten am Montag nahe eines Kreisverkehrs in der südlichen Stadt Rafah „das Feuer eröffnet“, sagte der Sprecher der Zivilschutzbehörde in Gaza, Mahmud Bassal. „20 Märtyrer“ und mehr als 200 durch Schüsse verletzte Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Ahmed al-Farra, Leiter der Kinderklinik des Nasser-Krankenhauses in der Stadt Chan Junis sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Menschen im Gazastreifen hungerten und hätten „seit fast vier Monaten nichts mehr zu essen bekommen“.

Nach einer fast dreimonatigen Blockade lässt Israel seit dem 19. Mai nur sehr beschränkt Hilfslieferungen in den belagerten Gazastreifen zu. Kaum mehr als 100 Lastwagen am Tag passieren den Grenzübergang in unregelmäßigen Abständen, zum Teil viel weniger. Die Vereinten Nationen fordern mindestens 500 bis 600 Lkw täglich, um die Grundversorgung zu sichern.

„Alle Grenzen sind geschlossen, und dies ist die einzige Möglichkeit, Hilfe zu bekommen“, sagte Farra mit Blick auf Verteilzentren der umstrittenen Stiftung GHF. „Und wenn sie dort ankommen, werden sie von Scharfschützen getötet, wie Sie sehen können.“

Die israelische Armee teilte mit, sie werde die Berichte prüfen.

Laut der Gesundheitsbehörde in Gaza wurden seit der Inbetriebnahme der GHF mehr als 330 Palästinenser durch Israel getötet, als sie versuchten, an Hilfsgüter zu gelangen. Unabhängige Organisationen wie die UN und andere Initiativen dürfen ihre Arbeit in Gaza nicht aufnehmen. Der GHF wird vorgeworfen, sie gefährde mit ihrer Arbeit Zivilisten und verstoße gegen Standards neutraler Hilfe. UNO und große Hilfsorganisationen verweigern die Kooperation mit der Stiftung, der sie vorwerfen, sich nach den Plänen der israelischen Armee auszurichten. An den Zentren kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen und tödlichen Schüssen durch die israelische Armee.

Israel steht wegen der verheerenden humanitären Lage in dem Palästinensergebiet international zunehmend unter Druck. Die UNO warnte jüngst vor einer Hungersnot im gesamten Gazastreifen.

Tel Aviv wird vorgeworfen, Hunger als Waffe einzusetzen, was ein Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Trotz wachsender internationaler Appelle für einen Waffenstillstand führt Israel seinen Vernichtungskrieg in Gaza seit Oktober 2023 fort. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 55.400 Palästinenser getötet – größtenteils Frauen und Kinder. Demnach wurden mindestens 128.900 weitere verletzt. Experten schätzen die Dunkelziffer weit höher ein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.