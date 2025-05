Israel hat mehr als 61.700 Palästinenser in Gaza getötet

Das palästinensische Medienbüro in Gaza hat die Zahl der Todesopfer in der abgeriegelten Enklave korrigiert. Demnach wurden seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober 2023 mehr als 61.700 Menschen getötet. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.