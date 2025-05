Nach der Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien sind am Donnerstag die ersten Todesopfer bestattet worden. Mit roten und weißen Rosen in den Händen und versammelten sich hunderte Menschen auf dem Friedhof der Kleinstadt Kočani im Nordosten des Landes. Dort waren bei einem Brand in einem Club am Wochenende 59 Menschen ums Leben gekommen.

Auf dem Friedhof drängte sich unter strahlend blauem Himmel eine dichte Menschenmenge. Angehörige nahmen Abschied von getöteten Freunden, Geschwistern, Kindern und Enkeln. Bei den Opfern handelte es sich hauptsächlich um junge Menschen. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, waren sechs der Todesopfer noch minderjährig. In den Flammen und der durch sie ausgelösten Panik starben demnach drei 16-Jährige und drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren. 25 weitere Todesopfer waren zwischen 18 und 25 Jahre alt.

In der Innenstadt von Kočani trugen sich am Donnerstag zahlreiche Menschen in das ausgelegte Kondolenzbuch ein. Vor den aufgestellten Porträts der Opfer wurden Blumen und Kerzen abgelegt. Einer der Trauernden war Nikola, der mehrere Freunde bei dem Brand verloren hat. „Es ist kein Fluss der Tränen, es ist ein Tsunami der Tränen“, sagte der junge Mann. „Diese Stadt ist tot. Sie hat eine ganze Generation junger Menschen verloren.“ Er forderte eine strenge Bestrafung der Verantwortlichen.

Der Brand war in der Nacht zum Sonntag während eines Auftritts des Hip-Hop-Duos DNK in dem Club „Pulse“ ausgebrochen, in dem sich hunderte junge Fans drängten. Den Ermittlungen zufolge wurde das Feuer offenbar durch Pyrotechnik während der Bühnenshow ausgelöst, die die brennbare Deckenverkleidung in Brand setzte.

Laut Innenministerium hatten sich zum Unglückszeitpunkt etwa 500 Menschen in dem Club aufgehalten, obwohl nur 250 Eintrittskarten verkauft worden waren. Viele der Opfer starben im Gedränge, als die Konzertbesucher in Panik zum Ausgang stürmten.