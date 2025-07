Pro-palästinensisches Café in Offenbach

Das Café Noon in Offenbach am Main verzichtet wegen des Vernichtungskriegs in Gaza auf Produkte von Israel-nahen Unternehmen. Nach Angaben von Mitinhaberin Nilab Taufiq stößt das Konzept auf breite Zustimmung, wird aber auch vereinzelt kritisiert.