Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Rom mit Kanadas Premier Mark Carney und der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter über die Bemühungen um einen Frieden für sein Land gesprochen. Carney habe er dabei über die russischen Raketen- und Drohnenangriffe informiert und unterstrichen, dass die Ukraine mehr Flugabwehrsysteme brauche, schrieb er auf Telegram.

Zudem sei es in dem Gespräch um das Ukraine-Treffen am Freitag in Istanbul, aber auch notwendigen Druck auf und Sanktionen gegen Russland gegangen, um den Kreml zu Schritten hin zu einem Frieden zu bewegen.

Auch bei dem Treffen mit Keller-Sutter sei es um das Istanbul-Treffen und die Notwendigkeit gegangen, mit Druck auf Russland eine Waffenruhe zu erzwingen. Daneben seien humanitäre Fragen wie Minenräumung, Schulessen, aber auch Bombenschutzräume in Schulen besprochen worden, schrieb er in einem weiteren Beitrag.

Selenskyj ist wie viele andere Staats- und Regierungschefs zur Amtseinführung des neuen Papstes Leo XIV. in Rom.