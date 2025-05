Das türkische unbemannte Kampfflugzeug „Bayraktar Kızılelma“ hat am Freitag einen weiteren Testlauf erfolgreich bestanden. Erprobt wurden unter anderem neue Überschall-Triebwerke, wie der Drohnenhersteller Baykar mitteilte. Der Flug fand auf dem Baykar-Testgelände in der Provinz Tekirdağ statt.



Erste Konzeptstudien für ein unbemanntes Kampfflugzeug starteten bereits im Jahr 2013. Die Arbeit an dem eigenfinanzierten Projekt „Bayraktar Kızılelma“ wurde dann im Jahr 2021 aufgenommen.



Das Unternehmen Baykar ist führend bei den türkischen Rüstungsexporten. Es erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 90 Prozent seines Umsatzes durch internationale Verkäufe.