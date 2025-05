Die israelische Armee hat laut palästinensischen Angaben erneut einen Journalisten in Gaza getötet. Ahmed Mansour, ein Mitarbeiter des Fernsehsenders Palestine Today, ist demnach nach einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis lebendig verbrannt.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs im Oktober 2023 insgesamt 210 Journalisten und andere Medienschaffende in Gaza getötet.