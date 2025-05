Am heutigen 19. Mai wird weltweit das türkische Jugend- und Sportfest gefeiert – ein Nationalfeiertag, der an den Beginn des Unabhängigkeitskriegs und die Gründung des modernen Türkiye erinnert. Mit sportlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie offiziellen Zeremonien wird dieser Tag nicht nur in Türkiye, sondern auch in allen Auslandsvertretungen zelebriert.