Der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani hat die US-Angriffe auf den Iran scharf verurteilt. Es sei eine „bittere Ironie“, dass die USA - das einzige Land, das jemals Atomwaffen eingesetzt habe - nun angeblich den Bau von Atomwaffen im Iran verhindern wollten. Das iranische Militär werde über den „Zeitpunkt, die Art und den Umfang einer angemessenen Reaktion entscheiden“, teilte Iravani bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York mit.

Die USA hatten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan bombardiert.