Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen für US-Investitionen im Bereich Seltene Erden aus der Ukraine ausgesprochen. „Ich möchte, dass US-Firmen (…) diesen Sektor hier entwickeln“, sagte er am Dienstag vor Journalisten. „Wir sind bereit, dies gemeinsam mit unseren Partnern zu realisieren, die uns dabei unterstützen, unser Land zu schützen und den Feind mit Hilfe ihrer Waffen und Sanktionspakete zurückzudrängen“, fügte er hinzu. „Das ist absolut fair.“

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angekündigt, er wolle mit der Ukraine ein Abkommen aushandeln, das die Lieferung Seltenen Erden aus der Ukraine an die USA im Austausch für „das, was wir ihnen geben“ regelt. Derzeit ist die USA der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen den seit fast drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Trump hatte sich vor seiner Amtszeit kritisch zu den Milliardenhilfen für Kiew geäußert.

Selenskyj: Verfügen über „ausreichend“ Seltene Erden

Die Ukraine verfüge über „ausreichend“ Seltene Erden, erklärte Selenskyj weiter. Ein Teil der Ressourcen befinde sich allerdings in den von Russland besetzten Gebieten. Moskau kontrolliert 20 Prozent des ukrainischen Territoriums.

Absprachen über die ukrainischen Seltenen Erden seien ein „wichtiger wirtschaftlicher Bestandteil“ seines sogenannten Siegesplans, so Selenskyj weiter. Er habe das Thema bereits bei einem Treffen mit Trump im vergangenen Herbst diskutiert, als dieser noch nicht wieder US-Präsident war.

Der ukrainische Präsident fügte hinzu, dass der Besuch von Trumps Ukraine-Gesandten Keith Kellogg in Vorbereitung sei. Seine Regierung führe „wichtige Gespräche“ mit der von Trump. „Wir werden zusammenarbeiten“, betonte Selenskyj.

Seltene Erden sind Metalle, die für die Produktion von Smartphones, Elektroautos und anderen High-Tech-Produkten benötigt werden.