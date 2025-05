Radikale israelische Siedler haben laut Medienberichten in einem palästinensischen Dorf im Norden des besetzten Westjordanlands palästinensisches Eigentum in Brand gesetzt. Sie hätten in der Nacht in dem Ort Duma drei Häuser sowie zwei Autos angezündet, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Anwohner. Die israelische Zeitung „Haaretz“ meldete unter Berufung auf Sicherheitskreise, insgesamt seien fünf Häuser in Brand gesteckt worden.

„Haaretz“ berichtete, dass die extremistischen Siedler in einem nahegelegenen sogenannten Außenposten wohnen. Das sind improvisierte illegale Siedlungen, die etwa aus Wohnwagen bestehen. Die Bewohner beschuldigten Palästinenser dem „Haaretz“-Bericht zufolge, zuvor versucht zu haben, Schafe von dem Außenposten zu stehlen.

Israels Armee selbst gab an, den Bericht über die Brandstiftung zu prüfen. Laut Wafa sollen israelische Soldaten die palästinensischen Bewohner gewaltsam daran gehindert haben, das Feuer zu löschen.

Israelische Gewalt im besetzten Westjordanland

In dem seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland hat sich die Lage seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges gegen den Gazastreifen deutlich verschärft. Nach Angaben palästinensischer Behörden wurden dort seit Oktober 2023 mindestens 935 Palästinenser von israelischen Soldaten oder illegalen israelischen Siedlern getötet und mehr als 6900 weitere verletzt.

Im Westjordanland leben rund drei Millionen Palästinenser sowie etwa 700.000 Israelis in Siedlungen, die von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft werden. Immer wieder kommt es dort zu Übergriffen auf Palästinenser durch extremistische Siedler und israelische Soldaten. Der UN-Sicherheitsrat hat diese Siedlungen 2016 für völkerrechtswidrig erklärt und Israel aufgefordert, alle Siedlungsaktivitäten einzustellen.