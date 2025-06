In Gießen haben Teilnehmer einer Feier zum muslimischen Opferfest an das Leid der Menschen in Gaza erinnert. Angesichts des israelischen Vernichtungskriegs in Gaza forderten sie die Bundesregierung auf, ihre Unterstützung für Israel einzustellen. „Wenn man Waffen an ein Regime liefert, das damit Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, dann macht man sich selbst schuldig“, sagte ein Mann.