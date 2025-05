Nach Bundestagsabstimmung: Proteste vor CDU-Zentrale

Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin ist gegen das gemeinsame Abstimmen von Union und AfD im Bundestag für eine schärfere Migrationspolitik protestiert worden. An der Kundgebung am Mittwochabend unter dem Motto „Brandmauer statt Brandstiftung“ nahmen laut Polizei mehr als 1.000 Menschen teil.